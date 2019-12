Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen - Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Unna (ots)

Am Dienstag (17.12.2019) fuhr gegen 10 Uhr ein 69 jähriger Unnaer auf der Feldstraße in Richtung Büddenberg. Er hatte sich zunächst fälschlicherweise in Höhe der Massener Straße auf der Rechtsabbiegerspur eingeordnet und wechselte dann nach links, um geradeaus weiterzufahren. Hierbei missachtete der die Rot zeigende Ampel und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Er stieß mit einem von rechts kommenden PKW eines 79 jährigen Unnaers zusammen. Dieser und seine 80 jährige Ehefrau verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Die Frau wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 8 000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell