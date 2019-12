Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Einbruch in Supermarkt - Täter flüchtete mit einem Hoverboard

Schwerte (ots)

Am Montag (16.12.2019) hörte eine Zeugin gegen 23 Uhr ein verdächtiges Geräusch im Bereich eines Supermarktes an der Letmather Straße. Gleichzeitig sah sie eine männliche Person, die sich Zugang zum REWE Markt verschafft hatte und diesen nach kurzer Zeit wieder verließ. Kurz darauf sah sie den Täter erneut, wie er auf einem blau leuchtenden Hoverboard die Letmather Straße in Richtung Ergste entlangfuhr.

Im Rahmen der durchgeführten Fahndung wurde im Bereich Thüner Wiese ein Hoverboard aufgefunden und sichergestellt.

Nach ersten Feststellungen brach der Täter die Eingangstür zum Supermarkt auf, entwendete aber nichts.

Personenbeschreibung: Etwa 25 Jahre alt und ungefähr 170 cm groß, bekleidet mit schwarzer Hose, dunkler Jacke und weißem Cappy. Er führte einen weißen Rucksack mit sich.

Wer hat noch Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Schwerte unter der Rufnummer 02304 921 3320 oder 921 0.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

