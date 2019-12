Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Nach Einbrüchen in Gartenlauben sucht die Polizei weitere Geschädigte

Bergkamen (ots)

Wie die Polizei bereits am 09.12.2019 veröffentlichte, wurde in einer Gartenhütte an der Landwehrstraße ein Mann angetroffen, der sich dort widerrechtlich aufhielt.

Zudem befand sich in der Hütte ein Bollerwagen mit Gegenständen, die bisher weder dem Besitzer der Hütte noch dem dort angetroffenen Mann zugeordnet werden können.

Auf dem Laubengelände, dass im Laufe der Jahre auf einem dortigen LEG Grundstück entstanden und keine organisierte Kleingartenanlage ist, wurden zudem mehrere aufgebrochene Türen festgestellt.

Leider haben sich bisher keine weiteren Geschädigten bei der Polizei gemeldet. Vielleich erkennt jemand sein Eigentum auf dem angehängten Lichtbild, das den vorgefundenen Bollerwagen mit diversen Gegenständen zeigt, wieder.

Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921-3220 oder unter 921 0 in Verbindung zu setzen.

