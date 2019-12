Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Drei Einbrüche in Oberaden am Sonntag: Polizei geht von denselben Tätern aus und sucht Zeugen

Bergkamen (ots)

Zu drei Wohnungseinbrüchen ist es am Sonntag (15.12.2019) in Bergkamen-Oberaden gekommen.

- In der Straße Im Rosenholz schoben bislang unbekannte Täter am Sonntag (15.12.2019) gegen 18.22 Uhr die Rollläden eines Terrassenfensters hoch und hebelten ein Fenster auf. In diesem Moment löste eine Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten ohne Beute. - In der Straße In der Schlenke überwanden die Täter am Sonntag (15.12.2019) zwischen 14.55 Uhr und 18.00 Uhr einen etwa zwei Meter hohen Gartenzaun, hebelten eine Terrassentür eines Reihenhauses auf und durchsuchten das Schlafzimmer. Ohne Beute entkamen die Täter. - In der Straße Oberadener Straße hebelten die Täter am Sonntag (15.12.2019) zwischen 13.30 Uhr und 20.05 Uhr die Terrassentür eines Wohnhauses auf und durchsuchten mehrere Räume. Mit einer vierstelligen Bargeldsumme ergriffen die Täter die Flucht.

Die Polizei geht von denselben Tätern aus und sucht nun Zeugen, die etwas Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Wache Kamen unter der Rufnummer 02307 921-3220 entgegen.

