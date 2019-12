Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Seniorin bei Verkehrsunfall getötet

Schwerte (ots)

Tödliche Verletzungen erlitt eine 87- jährige Schwerterin bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 14.12.2019, 10.35 Uhr, auf der Schützenstraße in Schwerte. Ein 38-jähriger Hagener wollte mit einer Sattelzugmaschine ohne Auflieger den Parkplatz des dortigen Lidl- Marktes verlassen. Auf Grund des starken Autoverkehrs auf der Schützenstraße musste er eine Lücke abwarten, um nach rechts auf die Schützenstraße einfahren zu können. Als sich diese Lücke auftat fuhr er an und erfasste dabei aus noch unbekannten Gründen die Seniorin. Trotz notärztlicher Erstversorgung verstarb die Frau noch an der Unfallstelle. Der Fahrer wurde vor Ort von einem Notfallseelsorger betreut. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Schützenstraße war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell