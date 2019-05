Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis/Biberach an der Riß: vermisste 14-jährige Ashlee A. aufgefunden, Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Neckargemünd, Rhein-Neckar-Kreis/Biberach an der Riß (ots)

Die seit dem 03. Mai als vermisst geltende Ashlee A. (siehe auch http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/14915) wurde am Donnerstagabend im württembergischen Biberach an der Riß wohlbehalten aufgefunden. Die Jugendliche war Angehörigen des dortigen Kommunalen Ordnungsdienstes im Rahmen einer Überprüfung aufgefallen. Nach Verständigung der Polizei wurde die Vermisste in Gewahrsam genommen.

Sie befindet sich zwischenzeitlich wieder in der Obhut ihrer Familie.

Medien- und Pressevertreter werden gebeten, das zu Fahndungszwecken im Umlauf befindliche Bildmaterial zu löschen.

