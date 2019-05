Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Vier Betrunkene Männer nach Sachbeschädigungen festgenommen - Polizei sucht weitere Geschädigte

Heidelberg (ots)

Mehrere Zeugen teilten der Polizei am Donnerstag gegen 20.15 Uhr mit, dass mehrere Männer grölend durch die Schwetzinger Straße laufen würden und gegen Fenster schlagen bzw. treten bzw. Mülltonnen umwerfen. Das Quartett konnte im Rahmen der Fahndung nach zeugenhinweisen in der Filiale eines einer Lebensmitteldiscounters im Heuauerweg angetroffen werden. Den vier Männern, drei 22-Jährige sowie ein 27-Jähriger, die alle unter Alkoholeinwirkung standen, mussten aufgrund ihrer Aggressivität Handschließen angelegt werden. Anschließend wurden sie auf das Polizeirevier gebracht, wo Alkoholtest Werte zwischen 0,8 und über zwei Promille ergaben. Ein 22-Jähriger sowie der 27-Jährige wurden aufgrund ihrer hohen Promillewerte in Gewahrsam genommen und ihren Rausch in der Arrestzelle ausschlafen. Geschädigte werden gebeten sich unter Telefon 06221/34180 beim Polizeirevier Heidelberg-Süd zu melden.

