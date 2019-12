Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Schwerte - Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht

Schwerte (ots)

Am Montag (16.12.2019) fuhr gegen 14.30 Uhr ein 20 jähriger Hagener auf der Hörder Straße in Richtung Dortmund. In Höhe der Autobahnauffahrt achtete er nicht auf den sich rückstauenden Verkehr und fuhr auf den PKW eines 54 jährigen Hageners auf. Dieser wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses aber als "unverletzt" wieder verlassen.

Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 7 000 Euro.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell