Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - versuchter Wohnungseinbruch - Einbrecherpärchen traf auf Hausbesitzer

Kamen (ots)

Verdächtige Geräusche aus dem Bereich seiner Nebeneingangstür vernahm am Freitag (13.12.2019) gegen 11 Uhr ein Bewohner eines Einfamilienhauses im Südfeld. Als er die Tür von innen öffnete, flüchtete eine männliche Person über die Grundstückszufahrt. Er ging dem Täter, der noch ein Brecheinsen in der Hand hielt, hinterher und sah ihn sowie eine junge Frau gemeinsam in Richtung Schlosserstraße davonlaufen.

Zeugen konnten zudem beobachten, wie beide Personen in einen grünen PKW, vermutlich Opel, mit dem Kennzeichenfragment OB-VR ??? einstiegen und mit hoher Geschwindigkeit davonfuhren. Das Fahrzeug war auch schon kurz vor dem versuchten Einbruch wegen seiner hohen Geschwindigkeit aufgefallen.

Beide Personen werden als etwa 20 Jahre alt und sehr schlank beschrieben. Sie sollen ein südländisches Aussehen gehabt haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Die Frau trug weiße Schnee-Boots mit Fell.

Wem sind die Personen oder der beschriebene grüne PKW noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307 921 3220 oder 921 0.

