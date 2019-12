Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch und versuchtem Computerbetrug - Wer kennt die abgebildete Person?

Unna (ots)

Am 17.06.2019 brachen unbekannte Täter in den frühen Morgenstunden in eine Wohnung an der Massener Straße ein und entwendeten Laptops und Geldbörsen. (die Polizei berichtete) Am gleichen Tag, gegen 6 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter an einem Geldautomaten an der Bornstraße in Dortmund mit einer bei dem Einbruch entwendeten Debitkarte Geld an einem Geldautomaten abzuheben. Die Karte wurde bei dem Versuch eingezogen. Der Täter wurde dabei von einer Videoüberwachungskamera gefilmt. Auf Beschluss des Amtsgerichtes Dortmund veröffentlicht die Polizei nun Lichtbilder des unbekannten Täters mittleren Alters.

Wer kennt die abgebildete Person? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303 921 3120 oder 921 0.

Hier der Link zum Fahndungsportal NRW mit den Lichtbildern des Tatverdächtigen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/unna-wohnungseinbruchdiebstahl-computerbetrug

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna

Pressestelle

Vera Howanietz

Telefon: 02303-921 1154

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Kreispolizeibehörde Unna

Leitstelle

Telefon: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell