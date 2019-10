Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ortenberg - Leichtkraftradfahrer schwer verletzt

Ortenberg (ots)

Der 17 Jahre alte Fahrer eines Leichtkraftrades hat sich am Montagmorgen bei einem Unfall auf der K 5326 in Ortenberg schwere Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche geriet nach bisherigen Feststellungen gegen 8:15 Uhr auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stürzte dabei ohne Fremdeinwirkung auf die Fahrbahn. Der 17-Jährige musste nach einer notärztlichen Erstversorgung von Einsatzkräften des Rettungsdienstes in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden.

