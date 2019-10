Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch - Verursacher von Ölspur ermittelt

Oberkirch (ots)

Eine Ölspur, die sich vom Westkreisel der B 28 bis hin zu einem Möbelgeschäft nach Nußbach und weiter nach Ödsbach hingezogen hat, hielt am Montagmorgen Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehr, des Polizeipostens Oberkirch und eines privaten Reinigungsdienst auf Trab. Die Beamten des Polizeipostens stießen bei der Verfolgung der Ölpur und der damit einhergehenden Ermittlungen auf einen defekten Audi, der für die Verunreinigung in Betracht kommen dürfte. Aus einer größeren Öffnung am Unterboden des Wagens trat das Öl sukzessive auf die Fahrbahn aus. Ferner stellte die Streifenbesatzung im Zuge ihrer Überprüfungen fest, dass auch der Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Nußbacher Straße sowie der Bereich Oberdorfstraße mit Öl verschmutzt waren. Nach aktuellen Erkenntnissen kam es in Verbindung mit dem Ölfilm zu keinen Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer. Die Streckenabschnitte wurden von einem privaten Reinigungsdienst gesäubert. Auf die ermittelte Verursacherin dürfte eine entsprechende Kostenrechnung zukommen.

