Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schönau: Motorradfahrer rutscht auf Ölspur aus - Neckargemünder Polizei bittet um Hinweise

Schönau/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstag rutschte ein Yamaha-Fahrer, der auf der L 535 zwischen Altneudorf und Schönau gefahren war, auf einer Ölspur aus, kam von der Straße ab, schlitterte mit seinem Motorrad einen Feldweg hinunter und prallte gegen einen elektrisch betriebenen Zaun samt Pfosten. Unmittelbar nach dem Abkommen von der Fahrbahn touchierte er noch ein Hinweisschild.

Der 60-Jährige lehnte eine ärztliche Versorgung vor Ort ab und wollte sich ggf. selbstständig in medizinische Behandlung begeben. Sein Motorradkombi wurde bei dem Unfall regelrecht zerfetzt, so dass die genaue Schadenshöhe nicht beziffert werden kann. Der Schaden am Motorrad dürfte mit rund 4.000 Euro zu Buche schlagen.

Die ca. 10 km lange Ölspur zog sich von einem Anwesen in Altneudorf bis nach Schönau und auch wieder zurück, so dass die Beamten der Neckargemünder Polizei erste Recherchemöglichkeiten hatten.

Befragungen wurden bereits getätigt, Weiteres dauert allerdings an. Zeugen, die Hinweise auf den "Verursacher der Ölspur" geben können oder evtl. weitere Geschädigte, werden daher gebeten, sich unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden. Eine Spezialfirma wurde mit der Beschilderung der Gefahrenstelle bzw. Reinigung der Fahrbahn beauftragt.

