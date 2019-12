Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Fahrraddiebe "tauschten" Räder - Polizei sucht die Eigentümer

Kamen (ots)

In der Zeit zwischen 26.11. und 27.11.2019 wurden zwei Fahrräder aus einer Garage am Margarethenweg in Kamen-Methler entwendet.

Gegenüber des Hauses wurden später zwei unverschlossene Fahrräder entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Fahrraddiebe mit diesen beiden Rädern angereist waren und sie dann gegen die beiden höherwertigen Fahrräder getauscht hatten.

Die beiden zurückgelassenen Fahrräder wurden sichergestellt. Vermutlich sind auch diese beiden Fahrräder zuvor entwendet worden. Der Polizei liegen jedoch keine entsprechenden Diebstahlsanzeigen vor. Es handelt sich dabei um ein schwarzes Mountainbike B-Twin und ein schwarzes Trekkingbike Gudereit.

Hinweise nimmt die Polizei in Kamen unter der Rufnummer 02307/921-3220 oder 921-0 entgegen.

