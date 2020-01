Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Sachbeschädigungen mit dem Pkw verursacht

Wassenberg (ots)

Zwischen dem 30. Dezember (Montag) und dem 31. Dezember (Dienstag) verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer erheblichen Sachschaden am Pontorsonplatz, indem er auf der Rasenfläche sowie auf daneben liegenden Stellplätzen mit seinem Pkw Kreise drehte. Die Ermittlungen zum Verursacher wurden durch die Polizei aufgenommen. Wer in diesem Fall Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven zu melden, unter der Telefonnummer 02452 920 0.

