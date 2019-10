Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mann greift schlafende Frau an

Berlin - Charlottenburg-Wilmersdorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag attackierte ein Mann eine in der S-Bahn schlafende Frau. Bundespolizisten nahmen ihn vorläufig fest.

Gegen 2 Uhr schlief die 40-jährige polnische Staatsangehörige in einer am S-Bahnhof Westend stehenden S-Bahn, als ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger auf sie zukam und sie aus noch ungeklärter Ursache aus der S-Bahn zog. Am Bahnsteig trat er mit den Füßen auf sie ein und warf ihren Rollator in die Gleise. Bundespolizisten nahmen den Angreifer vorläufig fest.

Die 40-Jährige erlitt keine sichtbaren Verletzungen, klagte jedoch über Rückenschmerzen. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Die Bundespolizei leitete gegen den 30-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein.

