Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einladung an Medienvertreter zur Verabschiedung des Dienststellenleiters - Polizeipräsidium Südosthessen, Donnerstag, 27. Juni 2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

In eigener Sache:

Dienststellenleiter Jürgen Thienhaus geht in den Ruhestand - Bad Orb

(mm) Polizeipräsident Roland Ullmann wird am Freitag, 28. Juni 2019, den Leiter der Polizeistation Bad Orb, Polizeihauptkommissar Jürgen Thienhaus, in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Die Feier findet um 10 Uhr im Jagdhotel "Sudetenhof" in der Sudetenstraße 46 in 63637 Jossgrund-Lettgenbrunn statt. Im Beisein zahlreich geladener Gäste überreicht Polizeipräsident Roland Ullmann dem scheidenden Dienststellenleiter, Jürgen Thienhaus, die Ruhestandurkunde.

Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-1210) bittet freundlich um namentliche Anmeldungen.

Offenbach, 27.06.2019, Pressestelle, Michael Malkmus

