Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Reisende bedroht und angegriffen

Berlin - Treptow-Köpenick (ots)

Mittwochabend bedrohte ein 30-Jähriger eine Frau innerhalb einer S-Bahn der Linie S85. Einen weiteren Reisenden griff der Mann im weiteren Verlauf körperlich an.

Gegen 19 Uhr betrat der 30-jährige deutsche Staatsangehörige eine S-Bahn am Bahnhof Baumschulenweg. Offenbar grundlos drohte er im weiteren Verlauf einer 30-jährigen Deutschen damit, ihr "die Kehle durchzuschneiden" und fasste dabei wiederholt in seine Jackentasche. Als sich weitere Reisende vor die Frau stellten, ließ der 30-Jährige von ihr ab. Am Bahnhof Treptower Park trat er kurz darauf einem 45-jährigen kenianischen Staatsangehörigen beim Verlassen der S-Bahn, ebenfalls völlig unvermittelt, gegen das Bein.

Alarmierte Bundespolizisten fahndeten nach dem flüchtigen Angreifer und nahmen ihn anhand einer Personenbeschreibung im Nahbereich des Bahnhofs fest.

Die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Körperverletzung gegen den alkoholisierten und bereits polizeibekannten 30-Jährigen ein. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,15 Promille.

