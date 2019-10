Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Gemeinsame Meldung der Staatsanwaltschaft Berlin und der Bundespolizeidirektion Berlin - Brand eines Sonderzuges

Ein Dokument

Berlin / Freiburg (ots)

Samstagabend brannte ein Sonderzug am Bahnhof Bellevue, der etwa 700 Reisende nach einer Fußballspielbegegnung nach Freiburg transportieren sollte.

Gegen 20 Uhr fuhr ein von einem Privatunternehmen eigens für die Rückreise von Fußballanhängern bereitgestellter Zug am Bahnhof Charlottenburg in Richtung Freiburg/Breisgau ab. Während der Fahrt entstand ein Brand im 2. Waggon, sodass ein Nothalt auf Höhe des S-Bahnhofs Bellevue eingeleitet wurde.

Die Bundespolizei evakuierte gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr die ca. 700 Reisenden aus dem Sonderzug. Die Rettungskräfte versorgten vier leicht verletzte Personen, die aufgrund der starken Rauchentwicklung über Beschwerden klagten.

Der Zug wurde am Sonntag in eine Abstellanlage gezogen. Dort wird er durch Ermittler der Bundespolizei mit Unterstützung von Brandermittlern der Polizei Berlin untersucht. Die Eisenbahnuntersuchungsstelle des Bundes ist ebenfalls an der Untersuchung beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Die Bundespolizei sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können. Insbesondere Zuginsassen des Sonderzuges werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 030 / 20622 93 60 und unter der kostenfreien Hotline 0800 / 6888000 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell