Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 12-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Schwelm (ots)

Am Mittwochmorgen wurde ein 12-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße schwer verletzt. Eine 37-jährige Nissanfahrerin war gegen 07:40 Uhr auf der Hauptstraße in Richtung Wuppertal unterwegs, als plötzlich in Höhe der Hausnummer 17 die 12-Jährige von links auf die Fahrbahn rannte. Trotz einer Vollbremsung schaffte es die Autofahrerin nicht mehr, einen Zusammenstoß zu verhindern. Die 12-Jährige wurde aufgeladen und auf die Fahrbahn geschleudert. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht, wo sie zur stationären Behandlung blieb.

