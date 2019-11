Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Räder an BMW abmontiert

Herdecke (ots)

In der Zeit von Dienstag auf Mittwoch machten sich Reifendiebe an einem 3-er BMW zu schaffen. Der am Westender Weg abgestellte BMW wurde notdürftig auf Pflastersteinen aufgebockt und alle Räder wurden demontiert. Die Sommerräder waren mit BMW M-Felgen aus Aluminium ausgestattet. An dem Fahrzeug entstand durch das unprofessionelle aufbocken ein hoher Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell