Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zusammenstoß im Gegenverkehr

Hattingen (ots)

Am Dienstagvormittag fuhr eine 77-jährige Hattingerin auf der Essener Straße in Richtung Burgaltendorfer Straße. Als sie an einem Fahrzeug vorbei fuhr, welches auf ihrem Fahrstreifen ordnungsgemäß geparkt war, kam es zum Zusammenstoß mit dem Gegenverkehr. Sie übersah den entgegenkommenden Jeep einer 70-jährigen Hattingerin, der im Gegenverkehr fuhr. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

