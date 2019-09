Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Pirmasens (ots)

Am frühen Samstag, dem 28.09.2019, wurden in der Blocksbergstraße in Pirmasens zwei Fahrradfahrer aufgrund fehlender Beleuchtung einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei konnten bei einem der beiden Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen ihn wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

