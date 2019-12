Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einzelmeldung aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Sipplingen-Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 14.55 Uhr kam es auf der B31 auf Höhe des Sipplinger Westhafens zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 EUR entstand. Ein bislang unbekannter PKW, welcher zunächst in einer Kolonne hinter einem weißen Transporter in Fahrtrichtung Ludwigshafen fuhr, überholte den Transporter trotz Gegenverkehrs. Um einen Unfall zu verhindern musste ein in Richtung Sipplingen fahrender Alfa-Romeo-Lenker stark abbremsen, was wiederum ein hinter diesem fahrender Toyota-Lenker zu spät erkannte und diesem auffuhr. Der 27-jährige Fahrer des Alfa-Romeo wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der unbekannte PKW, zu welchem bislang keine weiteren Angaben gemacht werden können, setzte seine Fahrt ohne anzuhalten in Richtung Ludwigshafen fort. Zeugen des Unfalles werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 075518040, in Verbindung zu setzen.

