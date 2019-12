Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Friedrichshafen - Fahrradbesitzer nach Diebstahl gesucht

Am 30.11.19 gegen 17.00 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei einen Fahrraddiebstahl. Demnach konnte er beobachten, wie eine männliche Person ein nicht verschlossenes Fahrrad im Bereich der Friedrichstraße 57 bestieg und wegradelte. Hierbei benahm sich die Person verdächtig, weshalb der Zeuge annahm, dass dieser nicht der Besitzer des Fahrrades sein dürfte. Der besagte Mann konnte kurze Zeit später radelnd in der Friedrichstraße durch eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen gesichtet werden. Nachdem dieser die Polizei erkannte flüchtete er zunächst radelnd, dann zu Fuß und ließ das Fahrrad zurück. Nachdem der Tatverdächtige zunächst entkommen konnte, wurde er kurze Zeit später im Bereich des Bahnhofes festgestellt. Das Fahrrad wurde durch eine Streife zum Polizeirevier Friedrichshafen verbracht. Der Besitzer des roten Moutainbikes der Marke Hybrid wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen-Ettenkirch - Schlägerei

Am 01.12.19 gegen 03.00 Uhr kam es nach einer Party vor der Sporthalle Ettenkirch zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Nach jetzigem Kenntnisstand gerieten zwei Parteien bereits während der Veranstaltung in der Halle in Streit. Vor der Halle dann wurden drei Männer der einen, von drei Männern der anderen Partei angegriffen und mit Faustschlägen traktiert. Hierbei erlitt eine Person eine blutende Lippe, zwei andere Männer klagten über Kopfschmerzen. Eine medizinische Versorgung der Verletzungen war vor Ort nicht erforderlich.

