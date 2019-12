Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Mengen-Lkr. Sigmaringen - tödlicher Verkehrsunfall

Konstanz (ots)

Am Samstag gegen 18:55 Uhr überquerte eine mehrköpfige Fußgängergruppe die B32 im Bereich der Scheerer Straße in Richtung Norden, um auf den dortigen Weg zu gelangen. Hierbei wurde eine 15-jährige Fußgängerin von einem in Richtung Scheer fahrend Smart eines 29-Jährigen erfasst. Die Fußgängerin erlag noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 EUR. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die B32 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 23 Uhr voll gesperrt werden.

