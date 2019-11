POL-KN: Lkrs. Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Handfester Streit

Singen - Zu einer Körperverletzung kam es am Samstagmorgen (30.11.19), gg. 04:40 Uhr, in einem Schnellrestaurant in Singen, in der Industriestraße. Die Personen waren aus unbekannten Gründen in Streit geraten. Im weiteren Verlauf schlägt der bislang unbekannte Beschuldigte mit der Faust in das Gesicht des alkoholisierten Geschädigten. Dieser erleidet hierdurch eine nicht unerhebliche Verletzung der Nase, welche in einem nahegelegenen Klinikum behandelt werden muss. Der Schläger flüchtet in einem schwarzen Pkw Fiat 500.

Der bislang flüchtige Schläger wird wie folgt beschrieben: 19-20 Jahre alt, ca. 180-190 cm groß, schlank, glattes blondes Haar.

Fehler beim Überholen mit anschließender Unfallflucht

Überlingen a. R. - Zum Unfall kam es am Freitag, 29.11.19, gg. 09.45 Uhr, auf der K6158 zw. Rickelshausen und Überlingen am Ried. Ein 50-jähriger Pkw-Lenker aus der Schweiz befuhr die K6158 von Rickelshausen in Rtg. Überlingen am Ried und überholte einen vor ihm fahrenden Lkw, trotz Gegenverkehr. Der entgegenkommende 44-jährige Jeep-Fahrer musste wegen des Überholvorgangs und um eine Frontalkollision zu vermeiden, nach rechts auf den unbefestigten Seitenstreifen ausweichen. Im weiteren Verlauf kommt der Jeep-Fahrer auf Grund der fehlenden Bodenhaftung nach links und dort von der Fahrbahn ab, wo er schließlich zum Stehen kommt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Schweizer Pkw-Lenker hält in weiter Entfernung kurz am Fahrbahnrand an und schaltet auch das Warnblinklicht ein. Unmittelbar danach setzt er aber seine Fahrt in Rtg. Rielasingen fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch einen Hinweis eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers konnte der Schweizer Pkw Lenker ermittelt und festgestellt werden. Er musste vor Ort eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen und gelangt nun bei der Staatsanwaltschaft Konstanz, wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort, zur Anzeige.

Stockach

Diebstahl aus Wohnung

Orsingen-Nenzingen - Am Mittwochmittag (27.11.19), gegen 13:30 Uhr, befanden sich so genannte Schrottsammler im Bereich Orsingen-Nenzingen. Auf einem außerhalb des Ortes gelegenen Hofes sprachen die Personen eine 57-jährige Bewohnerin an. Während des Gesprächsverlaufs baten die Personen der Dame an, dass sie auch ihre Wohnung für geringes Geld streichen könnten. Im Rahmen der Wohnungsbesichtigung befanden sich die Tatverdächtigen auch kurzzeitig allein in verschiedenen Räumlichkeiten. Schlussendlich wurde vereinbart, dass sich die Tatverdächtigen am Folgetag zwecks der Malerarbeiten und Abholung von Schrottgegenständen nochmals am Hof einfinden.

Am Donnerstag kam aber kein Kontakt mehr zustande. Im weiteren Verlauf stellte die Geschädigte schließlich fest, dass ihr Modeschmuck, im Gesamtwert von ca. 20 Euro, entwendet wurde.

Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben. Person 1: männlich, ca. 170 cm groß, etwas dicker, ca. 50 Jahre alt, grau melierte kurze Haare, kurzer grauer Vollbart, Jeans, Pullover sowie zwei auffällige goldfarbene Panzerketten um den Hals. Person 2: ca. 40 Jahre alt, dicklich, trug eine Pudelmütze

Personen die Hinweise zu den Schrottsammlern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Stockach, unter Tel.: 07771 9391-0, in Verbindung zu setzen.

