Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäftsgebäude

Wegberg-Wildenrath (ots)

An der Heinsberger Straße brachen am 31. Dezember (Dienstag), gegen 16 Uhr, drei Personen in ein Geschäftsgebäude ein. Dabei wurden sie durch eine Zeugin beobachtet. Kurz darauf flüchteten die Täter mit einem Pkw mit HS-Kennzeichen. Nach ersten Erkenntnissen wurden ein Computer samt Bildschirm sowie ein Kopiergerät entwendet.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell