Polizei Braunschweig

POL-BS: Tankstellentür eingeschlagen - Zigaretten gestohlen

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Weststadt 14.03.2020, 0.25 Uhr

Die Polizei fahndet nach einem großen, dünnen Mann mit auffälligem storchenbeinigen Gang.

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlug ein bislang unbekannter Täter die gläserne Einkaufstür zum Verkaufsraum einer Tankstelle ein. Er hatte es auf Tabakwaren abgesehen und nahm so viel an, sich wie er in seinen Armen tragen konnte.

Als der Mann durch das Loch in der beschädigten Schiebetür wieder ins Freie krabbelte und auf dem Weg einen Teil seines Diebesguts verlor, wurde er von einem Zeugen beobachtet. Dieser alarmierte umgehend die Polizei, die den Täter vor Ort aber nicht mehr ausfindig machen konnte.

Es wurden Spuren am Tatort gesichert, die Hinweise auf den Einbrecher geben können.

Die Polizei sucht nun einen dunkel gekleideten Mann, der groß und sehr dünn sei. Besonders auffällig sei sein storchenbeiniger Gang.

Durch den Einbruch ist ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Personen, die Hinweise auf den Mann oder das Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531/476-2516 zu melden.

