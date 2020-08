Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Dieb durch aufmerksame Passanten festgehalten

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag (16.08.2020) einen 59 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der nach einem Diebstahl in der Klett-Passage einen Mitarbeiter und mehrere Passanten geschlagen haben soll. Der 59-Jährige betrat gegen 15.45 Uhr einen Lebensmittelladen in der Klett-Passage und steckte eine Flasche Bier in seine Hosentasche. Als er ohne zu bezahlen den Laden verließ, sprach ihn ein Mitarbeiter an und hielt ihn fest. Der Tatverdächtige wehrte sich und schlug nach dem Mitarbeiter. Aufmerksame Passanten bemerkten den rabiaten Dieb und hielten ihn trotz Gegenwehr gemeinsam mit dem Ladenbetreiber bis zum Eintreffen der Polizeibeamten fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn auf freien Fuß.

