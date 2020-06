Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb wiedererkannt und festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochabend (24.06.2020) einen 45 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Sportgeschäft an der Kronenstraße eine Jacke gestohlen zu haben. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie der Tatverdächtige gegen 19.55 Uhr ein Bekleidungsgeschäft an der Königstraße betrat und kurz darauf wieder verließ. Als der 45-Jährige wenig später das Sportgeschäft betrat und nach kurzer Zeit ebenfalls wieder verließ, verständigte der Detektiv einen Kollegen. Beide entdeckten den Tatverdächtigen kurz darauf in einer Nebenstraße, als der gerade dabei war, an einer offenbar zuvor gestohlenen Jacke die Warensicherung und das Preisetikett zu entfernen, anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Polizeibeamte erkannten gegen 21.05 Uhr den Tatverdächtigen im Bereich des Rotebühlplatzes wieder und nahmen ihn fest. Der 45 Jahre alte wohnsitzlose Deutsche wird im Laufe des Donnerstags (25.06.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt.

