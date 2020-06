Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte Trickdiebe erbeuten Geldbörse - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei unbekannte Männer haben in der Nacht zum Mittwoch (24.06.2020) am Wiener Platz einen 26 Jahre alten Passanten offenbar bestohlen. Die beiden Unbekannten sprachen den 26-Jährigen gegen 01.15 Uhr an und verwickelten ihn in ein Gespräch. Dabei rempelten sie ihn offenbar mehrfach an. Kurz darauf bemerkte er, dass seine Geldbörse mit knapp 50 Euro und persönlichen Papieren fehlt. Der 26-Jährige beschrieb einen der Täter als etwa 25 Jahre alt, schlank und etwa 165 Zentimeter groß. Er hatte kurze braune Haare und schlechte Zähne. Er war braungebrannt, unrasiert und ungepflegt. Er trug eine kurze Hose, ein T-Shirt, einen Camouflage Mundschutz und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Sein Komplize war ebenfalls zirka 25 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß. Er hatte gebräunte Haut, kurze Haare, schlechte Zähne sowie einen Stoppelbart. Er trug eine Schirmmütze und hatte eine Umhängetasche dabei. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

