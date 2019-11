Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw Aufbrüche

Übach-Palenberg-Frelenberg (ots)

In der Nacht zum 20. November (Mittwoch) verschafften sich unbekannte Täter an der Schildstraße Zugang zum Innenraum eines parkenden Pkw. Aus der Mittelkonsole entwendeten sie mehrere CDs. Zwischen dem 18. November (Montag) und dem 20. November (Mittwoch) wurde außerdem ein weiteres Fahrzeug aufgebrochen, das ebenfalls an der Schildstraße geparkt war. Ob in diesem Fall etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

