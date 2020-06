Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec-Fahrerin gestürzt und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Eine 61 Jahre alte Pedelec-Fahrerin hat sich am Mittwoch (24.06.2020) bei einem Sturz in der Elwertstraße schwer verletzt. Die 61-Jährige fuhr gegen 13.20 Uhr die Elwertstraße in Richtung Veielbrunnenweg entlang, als sie mit dem Vorderrad offenbar an einem in der Straße verlaufenden Gleis hängen blieb und stürzte. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwerverletzte Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

