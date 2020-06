Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich am Rhein - Vrasselt - zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Emmerich am Rhein (ots)

Am Freitag, 19.06.20, ereignete sich gegen 15:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Reeser Straße in Höhe Rheinstraße. Eine 56-jährige Emmericherin befuhr mit ihrem Audi die Reeser Straße Richtung Rees. An der o.a. Einmündung bog sie nach rechts in die Rheinstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 53-jährigen aus Uedem, die mit dem Fahrrad den dafür freigegebenen Rad- und Gehweg auf der Reeser Straße in Richtung Emmerich am Rhein befuhr. Bei dem Unfall wurden beide Personen verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Während die 56-Jährige nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen konnte, verblieb die Uedemerin stationär. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

