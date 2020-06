Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Einfamilienhaus - Uhren und Bargeld erbeutet

Kevelaer (ots)

Am Freitag, 19.06.20, kam es in der Zeit von 09:30 - 10:30 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Grotendonker Straße. Bislang unbekannte Täter drangen durch ein rückwärtig gelegenes Kellerfenster ins Innere des Hauses. Im Obergeschoß wurden aus dem Schlafzimmer 2 Armbanduhren sowie Bargeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Goch unter der Nummer: 02823/1080.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell