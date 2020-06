Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Täter bauen Zündung aus Mercedes aus

Geldern (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19. Juni 2020) verschafften sich unbekannte Täter auf nicht nachvollziehbare Weise Zugang zu einem schwarzen Mercedes Sprinter, der auf einem Parkplatz an der Von-Galen-Straße abgestellt war. Anschließend entfernten sie das Zündschloss und die dazugehörige Elektronik des Transporters - offenbar in der Absicht, den Wagen zu stehlen. Ob sie scheiterten oder gestört wurden ist unklar, die Täter flüchteten aber ohne Beute. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831 1250. (cs)

