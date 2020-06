Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geschwindigkeitskontrollen in Schaephuysen - Spitzenreiter doppelt so schnell wie erlaubt

Rheurdt-Schaephuysen (ots)

Seit der Öffnung der Grundschulen begeben sich allmorgendlich wieder mehr Kinder auf den Weg zu Schule. Die Polizei in Geldern hat dies gestern (18. Juni 2020) zum Anlass genommen, auf der Hauptstraße in Schaephuysen Geschwindigkeitsmessungen in Fahrtrichtung Neukirchen-Vluyn durchzuführen. An der Örtlichkeit gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h innerorts. Während der am Vormittag angesetzten Kontrollen wurden insgesamt 742 Fahrzeuge gemessen, in 101 Fällen blieb das für die dazugehörigen Fahrer nicht folgenlos: 89 von ihnen haben mit einem Verwarngeld zu rechnen, 12 mit einer Anzeige. Einen denkwürdigen Rekord hat ein Fahrer aufgestellt, der mit 60 Km/h gemessen wurde, also doppelt so schnell war, wie erlaubt. Das heißt: Geldbuße von 100 Euro, Fahrverbot von einem Monat und ein Punkt. Zwei weitere Fahrzeugführer erhalten ebenfalls ein Fahrverbot von einem Monat und einen Punkt in Flensburg. Die Polizei hat eine Fortsetzung der Kontrollen angekündigt. (cs)

