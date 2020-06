Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Sachbeschädigung an Roller und Flucht wegen Cannabis

Goch (ots)

Am Donnerstag (18. Juni 2020) gegen 16:45 Uhr beobachtete eine Zeugin auf der Straße Hinter dem Engel, wie zwei junge Frauen mutwillig einen dort abgestellten roten Peugeot-Roller beschädigten. Die eingesetzten Beamten trafen die beiden 20 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen kurze Zeit später im Stadtpark an der Brückenstraße an. Bei ihnen war ein 20-Jähriger aus Goch, der nach Ansprache durch die Polizisten mit seinem Fahrrad das Weite suchte. Er konnte nach einer kurzen Flucht auf der Brückenstraße gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatte der junge Mann zwei Tütchen Cannabis bei sich, welche von den Beamten sichergestellt wurden. Die beiden Frauen räumten letztlich die Sachbeschädigung an dem Roller ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort wurden die drei jungen Erwachsenen entlassen. (cs)

