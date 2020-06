Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Einbruch in Lager

Täter auf frischer Tat ertappt

Goch (ots)

Auch der Versuch sich in einem Lagerraum zu verbarrikadieren, half zwei Einbrechern, die in der Nacht zu Freitag (19.06.2020) auf frischer Tat ertappt wurden, nicht, unerkannt zu bleiben.

Gegen 02:20 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei über zwei männliche Personen, die sich Zugang zu einem Lagerraum der Kaufland-Filiale an der Straße "Auf dem Wall" verschafft hatten.

Die Beamten trafen noch bevor die Täter das Lager wieder verlassen hatten ein und schnitten den beiden Männern jeden möglichen Fluchtweg ab.

Als die Einbrecher bemerkten, dass die Polizei bereits vor Ort war, versuchten sie, sich in dem Gebäude zu verbarrikadieren indem sie einen Rollwagen von innen vor das Tor des Lagers schoben. Dies hinderte die Beamten jedoch nicht daran, in Begleitung eines Diensthundes das Lager zu betreten, wo die beiden Täter, bei denen es sich um einen 20-jährigen und einen 23-jährigen Gocher handelt, angetroffen wurden.

Die Gocher hatten es sich während ihres Einbruchs nicht nehmen lassen, im Lager diverse Lebensmittel und Getränke zu konsumieren.

Der 23-Jährige, der in der Vergangenheit schon häufiger polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde vorläufig festgenommen. Der 20-Jährige durfte, nach Feststellung seiner Identität auf der Polizeiwache in Goch, wieder nach Hause gehen.

Dennoch müssen sich nun beide wegen des Einbruchs verantworten. (cp)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell