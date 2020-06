Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Weeze

Kraftstoffdiebstahl - Täter zapfen Diesel aus Tank eines Bewässerungsanhängers

Weeze (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18. Juni 2020) haben unbekannte Täter auf einem Feld am Mühlenweg den Tank eines dort abgestellten Bewässerungsanhängers aufgehebelt. Es gelang ihnen, 300 bis 400 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank zu zapfen. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Hinweise zu verdächtigen Personen können Zeugen der Polizei Goch unter 02823 1080 mitteilen. (cs)

