Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Diebstahl aus Kfz

Werkzeugmaschinen entwendet

Emmerich (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr, und Donnerstag (18. Juni 2020), 06:00 Uhr, schlugen unbekannte Täter die Scheibe eines weißen Mercedes Sprinter ein, der auf einem Firmenparkplatz an der Straße An der Schleuse abgestellt war. Sie konnten mehrere Werkzeugmaschinen als Beute verzeichnen, darunter ein Bohrhammer, ein Schlagschrauber und eine Makita Radio. Zeugenhinweise nimmt die Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cs)

