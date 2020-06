Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk-Wankum - Radfahrer stürzt ohne Fremdeinwirkung

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Mittwoch (17. Juni 2020) gegen 14:30 Uhr ist ein 62-jähriger Mountainbiker aus Venlo in einer Kurve auf der Müllemer Straße offenbar ohne Fremdeinwirkung gestürzt. Der Mann, der zum Unfallzeitpunkt einen Helm trug, verletzte sich schwer. Eine Zeugin fand ihn am Boden liegend und informierte die Rettungskräfte. Er wurde in eine niederländische Klinik gebracht. (cs)

