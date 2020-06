Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Diebstahl von Kfz

Lilafarbener Fiat 500 mit dem Kennzeichen E-MA500 entwendet

Rees-Empel (ots)

Am Sonntag gegen 14:00 Uhr stellte eine Frau aus Essen ihren Fiat 500 auf einem Park+Ride-Parkplatz an der A3 in der Nähe der Einmündung zur Straße An der Landwehr ab. Als sie am Mittwoch (17. Juni 2020) morgens zu dem Parkplatz zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr Auto nicht mehr vor Ort war. Unbekannte Täter hatten den lilafarbenen, etwa sieben Jahre alten Wagen mit dem Kennzeichen E-MA500 offensichtlich entwendet. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen bitte an die Kripo Emmerich unter 02822 7830. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell