Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Versuchter Einbruch in Pizzeria

Kevelaer (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (18. Juni 2020), gegen 03:30 Uhr, hörte der Besitzer eines Restaurants an der Bahnstraße aus dem unter seiner Wohnung liegenden Lokal merkwürdige Geräusche. Als er nachschaute, stellte er einen Schaden an der Eingangstür fest. Offenbar hatten unbekannte Täter versucht, die Tür aufzuhebeln. Anschließend waren sie aber ohne Beute geflohen. Die Kripo Goch bittet Zeugen, sich unter Telefon 02823 1080 zu melden. (cs)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell