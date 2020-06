Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Schwerer Verkehrsunfall - Motorradfahrer verstorben

Rees (ots)

Am Mittwoch, 17.06.2020 befuhr ein 75 Jahre alter niederländischer Kradfahrer gegen 16:10 Uhr in einer Gruppe mit vier weiteren Motorradfahrern die B67 von Rees in Richtung Isselburg. An der Kreuzung B67 / Groiner Allee bog eine 69-jährige Frau aus Isselburg mit ihrem Auto nach links in die Groiner Allee ab und übersah dabei den entgegenkommenden Motorradfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde dieser tödlich verletzt, die Pkw-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Zur Rekonstruktion des Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B67 zwischen der Emmericher Landstraße und der Straße Schwarzer Weg gesperrt werden. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Betreuung der Angehörigen, sowie der weiteren Motorradfahrer. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Emmerich unter 02822/7830 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

https://kleve.polizei.nrw/



Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Twitter:

https://www.facebook.com/polizei.nrw.kle



https://twitter.com/polizei_nrw_kle

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell