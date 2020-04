Polizeidirektion Hannover

POL-H: Tatverdächtiger (33) nach versuchtem Tötungsdelikt in Oberricklingen festgenommen

Hannover (ots)

In der Nacht zu heute (16.04.2020) hat ein 33 Jahre alter Mann in einem Wohnheim an der Straße Am Wacholder einen 55-Jährigen angegriffen und dabei schwer verletzt. Nun ermittelt die Kripo gegen den Angreifer wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zwischen den beiden Bewohnern der Unterkunft kurz vor 04:00 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf einem Flur zu Streitigkeiten gekommen. Im weiteren Verlauf traktierte der Tatverdächtige den 55-Jährigen mit Schlägen und Tritten und fügte ihm dadurch schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten zur stationären Behandlung in eine Klinik - sein Zustand ist stabil. Der 33 Jahre alte Angreifer wurde von alarmierten Beamten noch am Tatort festgenommen. Nun ermittelt die Kripo gegen ihn wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover soll er morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen auf Hochtouren. /now, boe

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell