Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Versuchtes Tötungsdelikt am Maschsee - Tatverdächtiger stellt sich

Hannover (ots)

Am Ostersonntag, 12.04.2020, gegen 17:00 Uhr sind zwei Personen am hannoverschen Maschsee in Streit geraten. Dabei hatte das Opfer mehrere Stichverletzungen erlitten (wir haben berichtet). Nun hat sich ein 21-jähriger Mann beim Amtsgericht gestellt.

In den vergangenen Tagen hatte die Kripo Hannover intensive Ermittlungen angestellt. Dabei hatte sich ein Tatverdacht erhärtet - die Fahndung nach dem Täter verlief bisher jedoch ohne Erfolg. Am heutigen Nachmittag, 15.04.2020, gegen 14:00 Uhr, meldete sich der Tatverdächtige in Begleitung eines Rechtsanwaltes beim Amtsgericht Hannover.

Der zuständige Richter erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags. Der Tatverdächtige sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat laufen weiter auf Hochtouren. /mr

Unsere Ursprungsmeldung finden sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4569852

