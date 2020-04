Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versuchtes Tötungsdelikt am Maschsee

Hannover (ots)

Am Ostersonntag, 12.04.2020, gegen 17:00 Uhr sind zwei Personen am hannoverschen Maschsee (Rudolf-von-Bennigsen-Ufer, Höhe Auf dem Emmerberge) in Streit geraten. Dabei hat ein 21-Jähriger mehrere Stichverletzungen erlitten.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte sich zwischen zwei Personen ein Streit am Maschsee entwickelt. Im weiteren Verlauf griff der Täter zu einer Stichwaffe und fügte dem 21-Jährigen mehrere Stichverletzungen im Oberkörper zu. Anschließend flüchtete er vom Tatort. Der Schwerverletzte kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik, in der operiert wurde. Sein Zustand ist aktuell stabil.

Der Kriminaldauerdienst Hannover führt die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits. Die Ermittlungen zum Täter dauern ebenfalls an. Aktuell werden mehrere unmittelbare Zeugen des Geschehens von der Kripo vernommen. Derzeit ermittelt die Polizei wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. /has

