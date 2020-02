Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Xylanderstraße, 2.2.20, 01.30 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Zu einer Körperverletzung durch einen geworfenen Plastikbecher kam es am frühen Sonntagmorgen des 2.2.20 in einer Landauer Discothek. Die Geschädigte wurde von dem Plastikglas am Kopf getroffen und erlitt eine leichte Verletzung. Nach Versorgung durch den eingetroffenen Rettungsdienst konnte die Geschädigte die Discothek verlassen. Als Täter wurde ein auf der Tanzfläche befindlicher 22-jähriger Mann durch den Sicherheitsdienst der Discothek benannt. Dieser beteuerte jedoch seine Unschuld. Mögliche Zeugen hatten bei Eintreffen der Polizei die Discothek bereits verlassen. Diese werden deshalb gebeten, sich unter Tel. Nr. 065341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de an die Polizei Landau zu wenden.

